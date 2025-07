De échte reden voor zijn opgave? Foré schept duidelijkheid over Evenepoel

Remco Evenepoel verdween na twee weken uit de Tour. Hij had onder meer een ribbreuk, maar ook een opkomende sinusitis. Jurgen Foré geeft nu meer uitleg.

Na drie slechte dagen op rij verdween Remco Evenepoel uit de Tour de France. Op Hautacam beperkte hij nog de schade op zijn concurrenten voor de derde plaats, maar in de klimtijdrit verloor hij veel tijd.

Evenepoel hoopte dat er beterschap zou komen, maar in de veertiende etappe moest hij al op 100 kilometer van de streep lossen op de Tourmalet. De olympische kampioen had er genoeg van en stapte uit de Tour.

Gebroken rib en sinusitis delen van de puzzel

Een week later onthulde Evenepoel dat hij met een gebroken rib reed in de Tour na een val op het BK. Al werd die gebroken rib pas ontdekt na een val in de derde etappe van de Tour. Met tape kon het probleem wel verholpen worden.

"Het was zeker geen cadeau, zoiets is vervelend. Maar ik denk niet dat we het als hoofdreden voor zijn opgave moeten zien", zegt CEO Jurgen Foré bij HLN. Was de opkomende sinusitis dan wel een probleem?

"Tot op de dag dat hij uit koers is gestapt waren zijn waarden perfect normaal en op niveau van vorig jaar - Remco is nooit ziek aan de start van een rit gekomen. Maar de dagen nadien veranderde dat beeld. Hij zal het dus wellicht al hebben meegedragen."