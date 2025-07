Ex-klassementsman vindt Van Aert niet meer dezelfde renner en duidt kantelpunt aan: "Oogde nooit meer even goed"

Wout van Aert lijkt de punch te missen om nog vaak zeges te kunnen boeken. Een ex-klassementsman kan dat ook niet negeren.

In tal van etappes heeft Wout van Aert echt wel het volle pond gegeven om in een positie te komen om te kunnen winnen. Keer op keer bleek een zege te hoog gegrepen en dat was op één dag na ook het verhaal van heel zijn jaar. In het buitenland trekken ze de conclusie dat Van Aert niet meer de winnaar is uit zijn absolute gloriejaren.

Tejay van Garderen maakt in Beyond the Podium, het programma van NBC Sports, de balans op van wat Van Aert allemaal heeft meegemaakt. "Ik leef mee met Wout van Aert", zegt de Amerikaan die tijdens zijn eigen carrière twee keer vijfde eindigde in het Tour-klassement. "Hij had die zware valpartij in Dwars door Vlaanderen vorig jaar."

Van Garderen duidt DDV aan als kantelpunt Van Aert

Iedereen herinnert zich nog hoe er toen nog weinig overbleef van het shirt van Van Aert en hij daar met ontblote rug op de grond zat. "Ik heb de indruk dat dit het kantelpunt was in zijn carrière." Volgens Van Garderen is dit een crash die veel meer heeft doorgewogen op de loopbaan van Van Aert dan iemand kon vermoeden.

"Na zijn val in 2019, met een vleeswonde in zijn dijbeen, kwam hij supergoed terug", herinnert Van Garderen zich. Het was toen nochtans ook een schrikwekkende val, na contact met de dranghekken. "Na die valpartij in Dwars door Vlaanderen oogde hij nooit meer even goed", is de scherpe analyse die Van Garderen over Wout stelt.

Van Aert doet geen grote solo's meer

Uiteindelijk kunnen we niet meer doen dan de realiteit erkennen. "Hij kan die grote solo's niet meer doen en wint zelfs geen massasprints meer. Vroeger kon hij dat wel, of kwam hij toch in de buurt." Hopelijk komt de beste Van Aert nog eens bovendrijven.