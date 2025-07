Heldere boodschap voor Evenepoel? Foré zet nog eens puntjes op de i over contract

De geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe blijven aanwezig. Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, wijst nog altijd naar het contract van Evenepoel tot eind 2026.

Heeft Remco Evenepoel deze week zijn transfer afgerond naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Verschillende bronnen menen van wel, maar zelf ontkende Evenepoel opnieuw met klem. Hij lag ziek in bed.

Het belangrijkste obstakel voor de transfer van Evenepoel is Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré en de Raad van Bestuur moeten hun goedkeuring geven voor het vertrek van de olympische kampioen voor het einde van zijn contract.

Foré benadrukt waarde van contract

En een contract is voor Foré heilig. Voor Foré is een contract voor een renner een soort bescherming in geval van een blessure of ziekte, wat Evenepoel aan den lijve ondervond met zijn valpartijen in het Baskenland in april vorig jaar en op training in december vorig jaar.

"Maar het houdt evenzeer bepaalde verplichtingen in als het goed gaat. Ik maak me een beetje zorgen over hoe licht daar soms wordt overgegaan. Terwijl het toch het fundament is van alles wat we doen", zegt Foré bij HLN.

"Contracten met sponsors, partners, renners, personeel... daar moet zorgvuldig mee worden omgesprongen." Het is dan ook maar de vraag of Foré Evenepoel wel wil laten gaan voor het einde van zijn contract op 31 december 2026.