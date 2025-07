Hen maakt Wout gelukkig! Van Aert zorgt ervoor dat de champagne alvast kan knallen: "Uniek, onze sterkste troef"

Mensen gelukkig maken is wat Wout van Aert het liefste doet. Dat is hem alvast gelukt met betrekking tot de organisatie van het criterium in Herentals.

Het helpt natuurlijk dat Van Aert zelf ook afkomstig is van de stad in de provincie Antwerpen. Bovendien gaat Herentals Fietst pas komende donderdag door. Zo heeft Van Aert toch een aantal dagen de tijd om te herstellen van de Tour de France, vooraleer hij zich aan een volgend wielerevent waagt dat wel wat energie van hem zal vergen.

Alleen zal dat dan op een totaal andere manier zijn. "Dat we Van Aert tijdens de tweede rustdag van de Tour al bekend konden maken, is uniek", glundert directeur Kristof Van Mensel in De Zondag. "Normaal lopen de gesprekken met renners soms tot één dag voor het criterium." Van Aert werd dit jaar echter veel sneller overtuigd.

Zakelijke connectie Van Aert geeft de doorslag

"De zakelijke band van Wout met onze hoofdsponsor Heylen Vastgoed speelde hier een belangrijke rol in", weet Van Mensel. Philippe Mariën houdt zich bezig met de samenstelling van de deelnemers in Herentals. Hij legt uit dat er veel minder concurrentie is dan vroeger. Er blijven slechts drie NaTour-criteriums over in Vlaanderen.

Daar staat tegenover dat het ook extra moeilijk geworden is om de allergrootste namen te strikken. "Niet alle Tourtoppers willen nog criteriums rijden. En dan maken wij het onszelf nog moeilijk door te zoeken naar een mix van renners uit zoveel mogelijk verschillende ploegen", getuigt Erwin Vervecken, die de renners contacteert voor Herentals.

Van Aert rijdt wellicht alleen in Herentals

Vervecken is er toch in geslaagd om de grote vis te vangen die ze in Herentals wilden vangen. "Met Wout hadden we meteen onze sterkste troef op tafel", beseft Vervecken. Wellicht zal Herentals het enige criterium zijn waar Van Aert na de Tour te zien is.