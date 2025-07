Iedereen houdt van Van Aert, behalve deze ex-renner met slechte herinnering aan Wout: "Dat zal ik niet vergeten"

De populariteit van Wout van Aert kent haast geen grenzen. Nochtans heeft een ex-renner een minder hoge pet van hem op, als hij aan een bepaalde dag terugdenkt.

Het gaat om Luke Rowe, de voormalige prof die tijdens zijn actieve carrière top 10 reed in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De inmiddels 35-jarige Brit kon dus best wel aardig over kasseien rijden. Dat kan Van Aert ook, maar hij kan nog veel meer dan dat. Het heeft Rowe een pijnljike en slechte herinnering opgeleverd.

Rowe was bij TNT Sports te gast bij de vooruitblik op de twintigste Touretappe. Tijdens die bespreking kwam een ander gespreksonderwerp aan het licht. De presentatrice wierp in de groep dat iedereen van Van Aert houdt behalve Rowe. "Neen, ik hou niet van hem. Ik heb hem wel graag", verduidelijkte Rowe, die het een vreemde opmerking vond.

Ventoux-zege Van Aert pijnlijk voor Rowe

Het was een poging van de presentatrice om Rowe zijn verhaal te laten vertellen, maar die had het blijkbaar niet helemaal door. "Ik was aan het dagdromen", kon hij er wel mee lachen. "Op een gegeven moment van mijn carrière had ik Wout niet graag. Het heeft te maken met zijn memorabele zege in een Tourrit over de Mont Ventoux."

Van Aert klom in de Belgische kampioenentrui solo over de Mont Ventoux, om vervolgens de winst te pakken in Malaucène. Voor Van Aert was het een dag van glorie, voor Rowe was het een hele dag afzien. "Die dag heeft hij ervoor gezorgd dat ik de tijdslimiet niet haalde. Dat zal ik niet vergeten", kan Rowe er nu wel nog een grapje over maken.

Van Aert won daarna nog twee keer in Tour van 2021

Luke Rowe reed in die etappe wel nog helemaal naar de finish, maar hij bereikte de aankomst buiten tijd. Zijn Tour de France zat er meteen op. Van Aert zou er in diezelfde Tour de France van 2021 nog twee ritzeges bijdoen.