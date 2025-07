José De Cauwer haalt zijn grote gelijk met felle verdediging van Wout van Aert: "Gezien in ontsnapping met Van der Poel"

Veel wielerliefhebbers vroegen zich af wat ze moesten denken van Wout van Aert. José De Cauwer zweerde op televisie dat hij zeker was dat Van Aert een rit kon winnen. Een uurtje later was het realiteit.

Tijdens de VRT-uitzending van de laatste Tourrit beantwoordde De Cauwer de vraag of Van Aert, gezien zijn reputatie, nog een rit kan winnen. Van Aert krijgt immers weinig vrijheid. Als hij in de vlucht geraakt, wordt er naar hem gekeken. "Ja, daar hebben we iets van gezien toen hij samen met Mathieu van der Poel in de achtervolging ging op een viertal vooraan."

Van Aert en Van der Poel samen in de vlucht: dat is altijd iets heel bijzonder. "Ze zaten toen met mekaar in een struggle, denkende: wie van ons twee gaat winnen? In een ontsnapping met Wout rijd je door omdat je weet dat hij ook snel is. Wout van Aert kan dat soort etappes, waarin een select groepje naar de streep rijdt, zeker nog winnen."

Van Aert was nog niet in vorm tijdens Tour-begin

Dan is het zonde dat hij in het begin van de Tour niet kon toeslaan. "In de eerste week hebben we een paar etappes gezien die hem heel goed hadden gelegen. Dat was toen niet de echte Van Aert, die we naar het einde toe van de Tour gezien hebben. Hebben we de Van Aert van een paar jaar geleden gezien? Neen, ik denk het niet."

Het is zeer de vraag of we die nog ooit op zo'n manier de tegenstand zien overvleugelen. "Zien we de beste Van Aert nog terug? Elke renner bereikt in een bepaald jaar zijn limieten", laat De Cauwer doorschemeren dat hij hier ook zijn twijfels bij heeft. "Wordt Pogacar nog beter? Misschien zal later blijken dat dit zijn beste jaar is."

Van Aert moet altijd tikkeltje meer doen

Van Aert op zijn best of niet: hij is anno 2025 nog altijd steengoed. "Kan Wout van Aert nog een etappe winnen? Jazeker! Met de reputatie die hij heeft, gaat hij wel altijd een tikkeltje meer moeten doen. Ze gaan hem zeker niet zomaar meenemen." Pakweg een uurtje na deze commentaren had Van Aert voor een tweede keer gewonnen op de Champs-Élysées. De Cauwer had gelijk. Plots zagen we wel de beste Van Aert.