Kopecky maakt switch van desillusie naar knechtenrol, maar krijgt kritiek van Van Gucht en Beyen: "Niet zoals Evenepoel"

Een dag na de desillusie in de Tour de France Femmes draait Lotte Kopecky door te knechten de knop om. Er komt wel kritiek omdat ze weigert interviews te geven.

De openingsrit in de Tour de France Femmes moest Kopecky liggen, maar ze loste roemloos en verloor een minuut. Achteraf hield ze de lippen op mekaar. Voor de start van rit 2 maakte ze ook geen tijd voor de media. Dat wordt haar niet in dank afgenomen. "Ik vind het niet oké dat ze nu tot twee keer toe geweigerd heeft met de pers te praten", zegt VRT-commentator Van Gucht.

"Het is niet zoals bij Remco Evenepoel, die bij de mannen een moeilijke Tour achter de rug heeft, maar altijd beschikbaar is gebleven", merkt Van Gucht op. Ine Beyen is het tijdens de VRT-uitzending met hem eens. "Als het goed gaat, doe je die interviews met plezier. Als het niet goed gaat, moet je dat ook kunnen", meent de ex-renster.

"Iedereen tast nu in het duister. Als je open kaart speelt, kan er tenminste begrip ontstaan", beargumenteert Van Gucht ook. Kopecky zal zich liever focussen op het koersen zelf. Door diep in de finale van de tweede rit een kopbeurt te doen voor Wiebes, was ze haar ploeg alleszins nog van dienst. Een favorietengroepje kwam echter te laat om Mavi Garcia nog terug te halen. Zij won, voor Wiebes. Le Court is de nieuwe leidster.

Na rit 2 sprak Kopecky dan toch met Sporza en VTM. "Ik heb het liefst dat het zo snel mogelijk volgende week zondag is", klonk het veelzeggend.