Kopecky stelt teleur in eerste Touretappe, haar ploeg begrijpt er niets van

Lotte Kopecky is er niet aan te pas gekomen in de eerste etappe van de Tour de France Femmes. De wereldkampioene zakte er op de slotklim snel door en kwam binnen op bijna een minuut.

Vooraf had Lotte Kopecky hoge verwachtingen over de eerste etappe in de Tour de France Femmes. De oplopende aankomst in Plumelec moest haar als gegoten liggen, maar de wereldkampioene kwam er dus niet aan te pas.

Nadien wilde Kopecky geen interviews geven, ze was te ontgoocheld. Ook bij haar ploeg SD Worx-Protime waren ze verrast dat Kopecky er zo snel doorzakte in de finale en pas 43ste werd op meer dan een minuut van Marianne Vos.

"Het is duidelijk dat Lotte de benen niet had. Dit was niet waar we op gehoopt hadden", zei ploegleider Danny Stam bij Sporza. "Lorena (Wiebes) en Anna (van der Breggen) zouden de sprint voorbereiden voor Lotte, maar ze zat niet waar ze moest zitten."

Kopecky kan klassement nu helemaal vergeten

Stam en de ploegleiding kregen tijdens de etappe ook geen signaal van Kopecky dat ze zich niet goed voelde. "Daarom dat dit voor ons een verrassing is", zei de Nederlander. Er zal dan ook over gesproken worden bij de ploeg.

Kopecky had haar ambities voor het klassement al voor de Tour al laten varen en als ze nog hoopt had mag ze die ambities helemaal opbergen na één etappe. "Deze klim liegt niet. Een klassement voor Lotte was sowieso al geen optie voor ons, nu kan dat helemaal van tafel."