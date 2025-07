Opvallend onderonsje tussen Pogacar, Vingegaard en Van Aert: "Dat zei Wout me"

Tadej Pogacar staat op één etappe van zijn vierde eindzege in de Tour de France. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze zich daar ook bij neer te leggen.

Met uitzondering van vorig jaar, toen de Tour werd afgesloten met een tijdrit in Nice, was de man in de gele trui altijd zeker van eindwinst na de voorlaatste etappe. De laatste rit in en rond Parijs leek meer op een criterium.

De organisatie van de Tour paste daar dit jaar een mouw aan door de toevoeging van Montmartre. Die beklimming moeten de renners in de finale maar liefst drie keer over, de laatste keer op amper zeven kilometer van de streep.

Legt Visma-Lease a Bike zich neer bij eindzege Pogacar?

Tadej Pogacar heeft wel een voorsprong van 4'24" op Jonas Vingegaard, hij heeft wel wat marge. Toch lijkt de Sloveen niet te moeten vrezen voor een plan van Visma-Lease a Bike om hem nog uit de gele trui te rijden.

"Ik voel me wat meer relaxed", zei de Sloveen onder meer bij VTM Nieuws. "Al zal ik zondag nog gefocust en geconcentreerd moeten zijn. Wat me een beetje oplucht: Jonas en Wout kwamen naar me toe en we hebben elkaar gefeliciteerd. Wout zei me dat de oorlog voorbij is."

"Maar nogmaals: zondag is er nog een dag." Van Aert heeft zijn zinnen gezet op de etappezege, Vingegaard zal wellicht bij Pogacar blijven. De Deen wordt dan voor de derde keer tweede in de Tour na Pogacar.