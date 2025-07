UPDATE: Grandioos! IJzersterke Wout van Aert lost zelfs Tourwinnaar Pogacar en is keizer van Parijs, Kopecky spreekt na kritiek

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wow! Le meilleure Wout van Aert est arrivée! Hij heeft in de slotrit van de Tour getoond dat hij nog altijd kan winnen op het hoogste niveau. Bij de vrouwen sprak Lotte Kopecky in de Tour de France Femmes een dag na haar matige prestatie dan toch met de pers.

Tour de France

Door de Montmartre drie keer in het parcours van de slotrit te leggen, hoopte ASO op heroïsche toestanden. Voor alle veiligheid bevriesde de jury de tijdsopname op 50 kilometer van de meet. Op de eerste keer Montmartre brak de koers al helemaal los, met eerst een versnelling van Alaphilippe en De Lie die nog kon volgen.

Pogacar maakte zijn intenties duidelijk door er nog een ferme laag op te leggen. Van Aert zat supergoed in het wiel. Een groep van een kleine dertig man was zo voorop. Bij de tweede passage op de helling zorgde Pogacar voor nog verdere uitdunning. Slechts vijf man kon zijn tempo volgen, Van Aert was er nog altijd bij. Regenval zorgde voor een extra pigment.

Onder het gebeuk van Pogacar was het voor de meeste medevluchters kraken, maar in de slotmeters van de derde keer Montmartre kon Van Aert zowaar nog erop en erover en loste hij zelfs Pogacar met een grandioze aanval! Hij wachtte zelfs niet op de sprint, hij kon solo naar de Champs-Élysées. Wat een moment in zijn carrière: met een manier om u tegen te zeggen pakt hij de tiende Tourrit uit zijn carrière!

Tour de France Femmes

De openingsrit in de Tour de France Femmes moest Kopecky liggen, maar ze loste roemloos en verloor een minuut. Achteraf hield ze de lippen op mekaar. Voor de start van rit 2 maakte ze ook geen tijd voor de media. Dat wordt haar niet in dank afgenomen. "Ik vind het niet oké dat ze nu tot twee keer toe geweigerd heeft met de pers te praten", zegt Ruben Van Gucht in de VRT-uitzending.

"Het is niet zoals bij Remco Evenepoel, die bij de mannen een moeilijke Tour achter de rug heeft, maar altijd beschikbaar is gebleven", merkt Van Gucht op. Ine Beyen is het met hem eens. "Als het goed gaat, doe je die interviews met plezier. Als het niet goed gaat, moet je dat ook kunnen", meent de ex-renster. "Als je open kaart speelt, kan er tenminste begrip ontstaan", beargumenteert Van Gucht ook.

Kopecky zal zich liever focussen op het koersen zelf. Door diep in de finale van de tweede rit een kopbeurt te doen voor Wiebes, was ze haar ploeg alleszins nog van dienst. Na rit 2 sprak Kopecky dan toch met Sporza en VTM. "Ik heb het liefst dat het zo snel mogelijk volgende week zondag is", klonk het veelzeggend. Mavi Garcia won de rit, Le Court is de nieuwe leidster.