Van Aert wil oorlog maken op Montmartre en heeft duidelijke boodschap voor Pogacar

Wout van Aert deed een gooi naar de ritzege in de voorlaatste etappe, maar spaarde zijn krachten voor de slotrit. Hij hoopt vooral dat de gele trui zich er niet mengt.

Voor Wout van Aert is er maar één kans meer om een etappe te winnen in de Tour de France. Hij werd al eens derde, vierde en vijfde in een etappe dit jaar, maar winnen in de Tour lukte al niet meer sinds 2022.

In de laatste etappe van de Tour krijgt Van Aert nog één kans. Door de toevoeging van de drievoudige beklimming van Montmartre is Van Aert een van de favorieten, vooral sinds de opgave van Mathieu van der Poel.

"Ik ga het zeker nog eens graag proberen. Ik ben veel meer gemotiveerd dan voorheen. Ik heb me af en toe in een massasprint gemengd. Dat ging een keer met succes, maar anders waren dat telkens makkelijke sprints", zegt hij bij Sporza.

Van Aert hoopt dat Pogacar zich niet mengt

Door de toevoeging van Montmartre, waarvan de laatste beklimming op amper zeven kilometer van de streep ligt, wordt de laatste etappe meer een klassieker. En dat moet Van Aert natuurlijk beter liggen.

"Ik hoop dat Pogacar zich niet mengt - al is dat uit persoonlijke redenen. Om eerlijk te zijn ziet hij er niet heel gemotiveerd meer uit. Al zal veel van het weer afhangen." Er wordt tijdens de etappe namelijk regen verwacht.