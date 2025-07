Afscheid nemen met Van der Poel? Pogacar onthult wanneer hij aan zijn wielerpensioen denkt

Tadej Pogacar wordt in september pas 27 jaar, maar de Sloveen denkt nu al aan zijn wielerpensioen. De Sloveen lijkt niet van plan om nog tien jaar in het peloton te blijven.

Tadej Pogacar is prof sinds 2019, in 2020 won hij zijn eerste Tour de France. Sinds 2021 domineert de Sloveen het wielrennen, maar hij lijkt op een kantelpunt te zitten. Pogacar sprak na zijn vierde Tourzege over mogelijke mentale problemen.

"Ik sta op een punt in mijn carrière waarbij ik tevreden kan zijn met wat ik bereikt heb als ik een burn-out ervaar. Maar, serieus nu: veel sporters maken een burn-out mee. Mentaal of fysiek", zei Pogacar op zijn persconferentie.

Ook Pogacar denkt dat het hem kan overkomen, zeker als je zolang meedraait aan de top. Hij denkt dan ook al na over het einde van zijn carrière, met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles als belangrijk moment.

Stoppen Pogacar en Van der Poel in 2028?

"Ik denk niet dat ik meteen stop, maar ik zie mezelf ook niet veel langer doorgaan", zegt hij bij L’Equipe "De Olympische Spelen in Los Angeles zijn een van mijn doelen. Die zijn over drie jaar, daarna ga ik misschien nadenken over stoppen. We gaan het zien."

Ook Mathieu van der Poel heeft van de Olympische Spelen in 2028 een doel gemaakt, maar dan in het mountainbiken. Zijn broer David denkt dat Van der Poel niet veel later zal stoppen met koersen. Van der Poel zal dan 33 jaar zijn, Pogacar 30 jaar.