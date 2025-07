De Cauwer rakelt spraakmakend moment op en is lyrisch over Mathieu van der Poel: "Nooit gezien, fantastisch"

José De Cauwer is blij als hij lyrisch kan zijn over een renner. Mathieu van der Poel komt dan wel in aanmerking.

De Tour de France 2025 zit er helemaal op. Het is niet onlogisch dat tijdens de live-uitzending van de VRT enkele spraakmakende momenten uit de voorbije drie weken zijn besproken. Zo kwam ook de negende etappe aan bod. Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert reden met zijn tweetjes van de start tot diep in de finale voorop. De etappe tussen Chinon en Châteauroux kreeg dankzij hen veel meer spanning dan vooraf verwacht. Renaat Schotte noemt het één van dé momenten uit de Tour van 2025 en José De Cauwer gaat daar volledig mee akkoord. "Ja, dat was het helemaal. De manier waarop. Zo gul in de inspanningen", looft hij Rickaert en Van der Poel. Rickaert en Van der Poel vinden elkaar in motivatie "Met twee 170 kilometer voorop rijden aan 50 kilometer per uur: dat was nooit gezien", schakelt De Cauwer nog een tand hoger met zijn lofbetuigingen. Hij vindt het bijzonder dat die hele inspanning tot stand kwam omdat Jonas Rickaert eens op het podium wou staan en de prijs van de strijdlust wilde krijgen en Van der Poel nog wou meedoen ook. "Fantastisch, de manier waarop", zal ook De Cauwer die etappe zeker niet vergeten. "Jongensachtig was het." Dat is misschien nog wel de beste manier om het te omschrijven. Alpecin-Deceuninck had gerust de massasprint kunnen afwachten en kunnen mikken op Groves. Van der Poel en Rickaert zorgden voor een heel ander initiatief. Van der Poel strandde in slotkilometer Het broederschap tussen Rickaert en VDP was voor De Cauwer zelfs het hoogtepunt uit deze Tour. Op het einde van de bewuste rit ging Van der Poel nog heel even solo, waardoor hij pas in de slotkilometer gegrepen werd door het peloton. De verwachte massasprint kwam er zo toch. Tim Merlier van Soudal Quick-Step snelde naar winst.