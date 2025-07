Geen rust voor Thibau Nys na de Tour: twee keer in actie in België deze week

Thibau Nys heeft zijn eerste Tour uitgereden, maar echt uitblinken lukte niet. Voor de jonge Nys is er echter nog geen tijd voor rust.

Door een valpartij op hoogtestage, ziekte tijdens de Baloise Belgium Tour en een valpartij in de eerste etappe van de Tour werd de eerste grote ronde van Thibau Nys geen denderend groot succes.

Slechts één keer eindigde Nys in de top vijftig van een etappe, in de vijftiende etappe werd hij vanuit de vroege vlucht twaalfde. In amper vier van de eenentwintig etappes eindigde Nys in de top honderd.

Voor Nys is er na zijn eerste grote ronde echter nog geen tijd voor rust. Op zijn sociale media kondigde Nys aan dat hij maandag aan de start staat van het Natourcriterium in Aalst, dinsdag rijdt hij ook in Roeselare.

Geen Pogacar en Van Aert, wel Merlier in Aalst en Roeselare

In Aalst staan er maandag nog mooie namen aan de start. Gele trui Pogacar en groene trui Milan staan niet aan de start, maar wel Europees kampioen Tim Merlier, Belgisch kampioen Tim Wellens en Victor Campenaerts.

Roeselare had Remco Evenepoel vastgelegd, maar hij kiest voor rust. Ook daar staan naast Nys ook Wellens, Merlier, Campenaerts aan de start, net als ritwinnaar Kaden Groves. Wout van Aert komt donderdag in Herentals in actie.