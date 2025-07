Ine Beyen blijft met grote vraag én probleem zitten na woorden van Lotte Kopecky

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France Femmes is geen succes voor Lotte Kopecky. Onze landgenote kwam zondag met een stevig statement na radiostilte op zaterdag.

Lotte Kopecky had een totaal ander openingsweekend in de Tour de France Femmes verwacht, maar het kwam er zaterdag en zondag helemaal niet uit. Zaterdag stond onze landgenote de pers zelfs niet te woord.

“Zaterdag vond ik het niet oké dat ze na afloop besloot om niet te communiceren. Enerzijds omdat je het ergens toch verplicht bent tegenover de media, de organisator, de fans... Maar vooral omdat het je de mogelijkheid geeft om je in te dekken”, is Ine Beyen duidelijk in Het Nieuwsblad.

Dat zwijgen zorgt immers alleen maar voor speculaties over wat er gaande is. Zondag kwam Kopecky wel weer naar buiten en was ze heel erg open en eerlijk.

Ine Beyen haalt grote probleem van Lotte Kopecky naar boven

“Dat ze het eventjes niet meer graag deed, dat ze hoopte dat het snel zondag zou zijn, dat ze bleef om haar job te doen... Chapeau voor haar eerlijkheid, maar het zijn niet de dingen die je wil horen”, gaat Beyen verder.

Bovendien blijft iedereen met de grote vraag zitten. “Met haar antwoorden weten wij en zij nog altijd niet waarom het momenteel niet loopt. Mijn visie is dat ze te vaak het geweer van schouder heeft veranderd.”

“Moet zij doen wat de klassementsrenners doen om zich voor te bereiden op de Tour? Ik vind van niet. Voor zover ik weet, is ze ook nog altijd haar eigen coach. Hoeveel mannen of vrouwen rijden er rond in het peloton die zichzelf trainen? Het blijft een moeilijk verhaal.”