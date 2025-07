Merckx genoot met volle teugen van Van der Poel in de Tour en prijst zijn enorme kwaliteit

Mathieu van der Poel kleurde de eerste twee weken van de Tour de France met een ritzege en ook enkele dagen de gele trui. Eddy Merckx is grote fan van de Nederlander.

Door een longontsteking moest Mathieu van der Poel de Tour verlaten op de tweede rustdag, maar hij heeft wel voor spektakel gezorgd. Vier keer eindigde hij in de top tien, vijf keer zat hij mee in een ontsnapping.

Met een ritzege op dag twee en ook enkele dagen de gele trui was Van der Poel een van de smaakmakers van de Tour. Ook Eddy Merckx heeft met volle teugen genoten. "Fantastisch! Die heeft echt een ongelooflijke Tour gereden, wat een atleet!", zegt hij bij De Telegraaf.

Merckx genoot van Van der Poel in de Tour

Vooral de ongekende inzet en de mooie en onverwachte dingen die Van der Poel deed, hebben indruk gemaakt op Merckx. Vooral zijn aanval met Rickaert in de negende etappe, waarin Van der Poel nog bijna won, was indrukwekkend.

Het is volgens Merckx dan ook jammer dat Van der Poel ziek is geworden, want ook in de slotweek hadden we nog mooie dingen kunnen zien van de Nederlander. Onder meer in de slotrit in Parijs.

"Ik heb met volle teugen van zijn manier van koersen genoten, maar dat is eigenlijk altijd zo als Mathieu ergens rijdt", besluit de vijfvoudige Tourwinnaar nog.