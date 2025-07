Moet Evenepoel Pogacar en Vingegaard ontwijken? Bakelants komt met voorstel

Remco Evenepoel verdween in de veertiende etappe uit de Tour de France en mocht een nieuwe podiumplaats zo vergeten. Jan Bakelants vindt dat het tijd is voor een andere aanpak.

Het verhaal van de opgave van Remco Evenepoel in de Tour de France is ondertussen bekend. Hij kende enkele slechte dagen op rij en stapte in de veertiende etappe uit de Tour. Een stevige domper voor Evenepoel.

Met zijn verstoorde winter door zijn ongeval op training, een gebroken rib en opkomende sinusitis had Evenepoel wel wat excuses. Maar Pogacar of Vingegaard kloppen was ook in topvorm heel moeilijk geweest.

Moet Evenepoel andere koersen rijden?

Jan Bakelants hoopt dat Evenepoel volgend jaar eens gespaard kan blijven van pech. Maar hij pleit ook voor een andere aanpak van Evenepoel, waarbij hij ook wat andere wedstrijden zou moeten rijden.

Evenepoel koerste dit jaar bijna uitsluitend tegen Pogacar en Vingegaard, maar zij zijn bijna niet te kloppen. "Als hij hen af en toe eens ontloopt en op die manier een paar prijzen kan pakken, zou dat de druk op de Tour verminderen", zegt Bakelants bij HLN.

"Het zou voor meer stabiliteit en sereniteit zorgen voor de grote afspraak in juli. Waarom bijvoorbeeld volgend jaar niet de Giro rijden?" In 2021 en 2023 stond Evenepoel aan de start van de Giro, maar hij moest telkens opgeven.