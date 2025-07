Moet Vingegaard het roer omgooien? Boogerd pleit voor nieuwe aanpak om Pogacar te kloppen

Jonas Vingegaard moest voor het tweede jaar op rij tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour de France. Moet de Deen zijn aanpak wat veranderen om Pogacar te kunnen kloppen in 2026?

Twee slechte dagen, de eerste tijdrit en de etappe met aankomst op Hautacam, hebben Jonas Vingegaard genekt in de Tour de France. Al slaagde de Deen er ook niet in om ook maar één keer tijd te pakken op Pogacar.

Na de eindzeges in 2022 en 2023 van Vingegaard leek Visma-Lease a Bike de code van Tadej Pogacar gekraakt te hebben. Maar vorig jaar en dit jaar zette Pogacar een stap vooruit en verwees hij Vingegaard weer naar plek twee.

Moet Vingegaard meer eendagskoersen rijden?

Volgens ex-renner Michael Boogerd moet Vingegaard zijn aanpak veranderen als hij Pogacar volgend jaar wil kloppen in de Tour. "Misschien is het verstandig dat Vingegaard in de toekomst wat meer eendagswedstrijden gaat rijden", zegt hij bij De Telegraaf.

"In klassiekers is er een andere manier van koersen en ervaar je hoe het is om zware finales te rijden. Dan doe je ook weer bepaalde hardheid op. Aan Pogacar zie je dat hij daar heel veel profijt van heeft."

Vingegaard heeft weinig ervaring met eendagswedstrijden. De Drôme Classic in 2022 is zijn enige zege in een eendagskoers op 38 profzeges die hij boekte. De Clasica San Sebastian, waar hij opgaf, is de enige eendagskoers die Vingegaard sinds begin 2023 reed.