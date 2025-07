'Nog slechts twee doelen dit jaar: Tadej Pogacar gooit zijn planning om na vierde Tourzege'

Tadej Pogacar oogde mentaal uitgeput in de laatste week van de Tour de France. De wereldkampioen zal wellicht zijn planning omgooien.

Met vier ritoverwinningen, de bolletjestrui en een vierde eindzege was de Tour de France van Tadej Pogacar opnieuw uitstekend. Toch viel het op dat de Sloveen in de laatste week minder dominant was.

Hij won niet meer na zijn ritzege in de dertiende etappe, de klimtijdrit op Peyragudes. In de laatste week van de Tour benadrukte Pogacar ook enkele keren dat hij naar het einde snakte en hij naar huis wilde.

Pogacar wil weer even genieten van het normale leven met zijn verloofde Urska Zigart. Normaal zou Pogacar op 23 augustus in het Italiaanse Turijn aan de start moeten staan van de Vuelta, maar het is maar de vraag of hij zich daarvoor nog kan opladen.

Schrapt Pogacar de Vuelta van zijn programma?

"Ik heb in ieder geval geen duidelijke doelen dit najaar, behalve het WK in Rwanda en de Ronde van Lombardije. Het WK vindt eind september plaats, de Ronde van Lombardije wordt op 11 oktober gereden.

Woensdag zou Pogacar zijn planning voor de rest van het seizoen uit de doeken doen, maar volgens het Spaanse AS zal hij de Vuelta laten schieten. Juan Ayuso zou zijn plaats innemen en samen met Joao Almeida kopman worden