Opnieuw moet topper de Tour de France Femmes verlaten: "Haar toestand verslechterde"

De derde etappe van de Tour de France Femmes is van start gegaan zonder Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene heeft een maag-darminefectie.

Na haar eindzege in de Giro Women begin juli was Elisa Longo Borghini een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France Femmes. De Italiaanse had voor de start van de Tour echter al geen ambitie om een klassement te rijden.

Longo Borghini mikte op ritzege, maar kwam nooit in de buurt. In de eerste etappe werd ze 39ste op 52 seconden van Vos, in de tweede etappe eindigde ze als 50ste op bijna twee minuten van Garcia.

Longo Borghini geeft op in de Tour

In de derde etappe kwam Longo Borghini niet meer aan de start, volgens haar ploeg UAE Team ADQ kampt ze met een maag-darminfectie. "Ze vocht zich doorheen de eerste twee etappes, maar haar toestand verslechterde."

"Dus maakte Elisa samen met de ploeg de lastige beslissing om op te geven", schrijft de ploeg nog op haar sociale media. Longo Borghini is de derde renster die opgeeft in de Tour de France Femmes.

In de eerste etappe gaf Marlen Reusser, ook een favoriet voor de eindzege, er al de brui aan door maag-darmproblemen. Charlotte Kool, die vorig jaar nog twee ritten won, kwam in de tweede etappe niet meer aan de start na een valpartij in de Baloise Ladies Tour.