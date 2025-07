Pauwels probeert Van Aert nog te overtuigen voor het WK: "Hij heeft gereageerd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert lijkt het WK in Rwanda over te slaan. Toch wil bondscoach Serge Pauwels hem nog altijd proberen te overtuigen om toch aan de start te staan.

Bondscoach Serge Pauwels zette na de zege van Wout van Aert in de slotrit van de Tour de France een profiel van Montmartre en de WK-klim in Rwanda op zijn sociale media. Net daarvoor had Van Aert op Montmartre Pogacar uit het wiel gereden.

Het deed Pauwels meteen denken aan de Kimihurura-klim op het WK in Rwanda, waarvan de laatste beklimming op drie kilometer van de streep ligt. Beide beklimmingen hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9%. Montmartre is 1,1 kilometer lang, Kimihurura 1,2 kilometer.

Doordat het regenseizoen in september begint in Rwanda, is de kans op gelijkaardige omstandigheden groot. "Dat vond ik écht frappant", zegt Pauwels bij WielerFlits. "Daarom besloot ik om die vaststelling met de wereld te delen."

Van Aert reageerde op bericht Pauwels

En de bondscoach kreeg ook reactie van Van Aert. "Hij heeft vannacht om twee uur met een lachende smiley op mijn bericht gereageerd." Toch wil Pauwels geen druk leggen op Van Aert om aan de start te komen van het WK.

Want Pauwels denkt dat het antwoord van Van Aert eerder naar 'nee' zal neigen. Toch wil hij tot het uiterste gaan om Van Aert te proberen te overtuigen. Want Van Aert blijft één van de belangrijkste renners van het land.