Vanthourenhout onthult berichtje van Campenaerts: "Stuurde hij mij een jaar geleden"

Heel wat Belgen maakten indruk in de Tour dit jaar. Voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout is vooral onder de indruk van Victor Campenaerts.

Vorig jaar won Victor Campenaerts nog een etappe in de Tour de France, maar hij maakte bewust de overstap naar Visma-Lease a Bike om als knecht met Jonas Vingegaard de Tour proberen te winnen.

De Tour won Vingegaard niet, Pogacar was te sterk. Toch maakte Campenaerts bijzonder veel indruk in de Tour, vooral bergop. Op de Mont Ventoux deed Campenaerts een indrukwekkende kopbeurt, met enkel Vingegaard en Pogacar in zijn wiel.

Campenaerts zag droom werkelijkheid worden in de Tour

Voor Campenaerts was het een droom die hij een jaar geleden al verklapte aan toenmalig bondscoach Sven Vanthourenhout. "Ruim een jaar geleden kreeg ik een bericht van Victor Campenaerts", zegt Vanthourenhout bij Vive le Vélo.

"Hij droomde toen om voor een ploeg te rijden die voor het klassement ging in een grote ronde. Net als Castroviejo (Spaanse tijdrijder en knecht bij INEOS Grenadiers, nvdr.) wilde hij grote blokken tempo rijden, als meerwaarde voor een ploeg."

"Fantastisch vind ik het. Heel mooi hoe hij zich telkens doelen stelt en die dromen ook waarmaakt." Met zijn vlogs zorgt Campenaerts er ook voor dat de Tour aangenaam blijft voor zijn ploeggenoten.

"De Tour is lang, met een renner als Campenaerts wordt die des te aangenamer."