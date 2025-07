"Zie Mathieu en Wout nog altijd als gelijken": Tourwinnaar legt helder uit waarom

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel en Wout van Aert wonnen elk een rit in de Tour de France. Voor Bradley Wiggins staan de twee ondanks hun verschillende palmares nog op gelijke hoogte.

De vergelijking tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert wordt al gemaakt sinds het begin van hun carrière in het veld. De voorbije jaren leek Van der Poel de strijd wel definitief te beslechten met heel wat klassieke zeges.

De Nederlander won twee keer Milaan-Sanremo, drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. In de Tour stelde Van der Poel dan weer vaak teleur met slechts één ritzege in 2021.

Daar bracht de Nederlander dit jaar verandering in met een tweede ritzege en opnieuw enkele dagen de gele trui. Ook Wout van Aert kon na drie jaar eindelijk nog eens een ritzege in de Tour winnen, ook in de Giro won hij dit jaar al een rit.

Van der Poel en Van Aert op gelijke hoogte?

"Ik zie Mathieu en Wout nog altijd als gelijken", zegt Bradley Wiggins bij THE MOVE. "Mathieu is in de klassiekers nog wel van een ander niveau, dat Wout nog niet bereikt heeft."

"Maar Wout heeft op de Ventoux gewonnen, tijdritten gewonnen en nu twee keer op de Champs-Elysées. Hij is zó veelzijdig. En hij zet zich in om zijn ploeg te helpen in het klassement."