🎥 Dubbele boodschappen brengen Wout van Aert in zevende hemel: "Dit is jouw moment, ze zijn er allemaal voor jou!"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Uiteraard was Wout van Aert in de zevende hemel na zijn triomf in de laatste Tourrit. Hij was niet alleen: bij de hele ploeg was de ontlading groot.

Dat is ook te zien aan de beelden uit de ploegleidersauto die Visma-Lease a Bike heeft vrijgegeven. Terwijl Arthur van Dongen aan het stuur zit en ook aandachtig kijkt naar de ontwikkelingen van de koers, moedigt Grischa Niermann Van Aert aan in de microfoon. Opmerkelijk: de Duitser doet dat constant door twee keer hetzelfde te zeggen. Het begint met de logische steunbetuigingen: "Komaan hé, Wout, komaan!" Nadat Van Aert Pogacar heeft afgeschud op de laatste keer Montmartre, werd hem dat ook ingeprent. "Je bent alleen, je bent alleen. Komaan Wout!" Van Aert was duidelijk op weg naar zijn 'moment de gloire'. "Dit is jouw moment, dit is jouw moment. Komaan!" Van Aert moest concentratie behouden Er volgde ook nog een belangrijke instructie. "Geconcentreerd door de bochten gaan, ze komen nooit meer terug. Deze is voor jou. Komaan Wout!" De tijdsopname werd ook nog eens meegegeven. "Je hebt twintig seconden, je hebt twintig seconden. Geniet ervan. Deze is voor jou, hé. Ze komen niet meer van achteruit", was Niermann zeker. 🇫🇷 #TDF2025



Team car scenes! 🔥 pic.twitter.com/MKLwDNByNv — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 28, 2025 Op de Champs-Élysées stond uiteraard een bom volk langs de zijkant om de aankomst van de Tour te bekijken. "Ze zijn er allemaal voor jou man, ze zijn er allemaal voor jou! Super man!" Blijkbaar heeft Niermann de gewoonte om telkens met een dubbele boodschap, oftwel dezelfde boodschap te herhalen, zijn renners op te peppen. Van Aert en ploeg bedanken elkaar Het heeft in elk geval gewerkt en er volgde dan ook nog een vreugde-uitbarsting in de auto: "Yes, yeah!" Van Aert deelde ook nog wat mee: "Bedankt jongens om in mij te geloven." Niermann bedankte hem net: "Bedankt om het af te maken."