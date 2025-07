Campenaerts laat heel Visma-Lease a Bike uit het dak gaan met compliment voor Van Aert: "Man, dit wordt de beste vlog!"

De Tour is voor Visma-Lease a Bike geëindigd met vrolijke toestanden. De ritzege van Wout van Aert heeft daarvoor gezorgd.

De orkestmeester in zijn eigen vlog blijft natuurlijk Victor Campenaerts. Na afloop van de laatste Touretappe had de ploeg nog een feestje georganiseerd. Beelden van dat feestje vormen de perfecte laatste vlog van Victor Campenaerts uit de Tour. Die heeft de Belg, die zelf overigens een sterke Tour reed, inmiddels op Instagram geplaatst.

Campenaerts sprak iedereen toe in een microfoon en haalde er algemeen directeur Richard Plugge en ploegmaat Matteo Jorgenson bij. Campenaerts deed de decibels in de ruimte de lucht in gaan met de volgende uitspraak: "Wout van Aert is de eerste renner in twee jaar die Pogacar kan doen lossen." Dat leverde uiteraard gejuich op.

Jorgenson terug naar de States

"Dat is een feit", reageerde Jorgenson. De Amerikaan stond na de Tour op het punt om terug te vliegen naar de Verengide Staten. "Het beste land op aarde", maakt Jorgenson zich sterk. Campenaerts ondernam talloze pogingen om Jorgenson toch maar enkele nuttige zaken te laten vertellen, maar dat bleek een erg moeilijke opgave.

"Ik heb al acht pinten bier op", was de verdediging van Jorgenson. Aan tafel hadden de twee een gesprek over het feit dat Campenaerts de ouders had ontmoet. "Ze waren onder de indruk", grapte Jorgenson. "Je bleef wat te lang bij hen treuzelen, maar het was wel oké", lacht Jorgenson, duidelijk één van de sfeermakers in de ploeg.

Campenaerts geniet van eigen vlog

Campenaerts had niet lang nodig om door te hebben dat een grappende Jorgenson, met een pint bier voor zijn neus, wel leuk beeldmateriaal zou opleveren voor sociale media. "Man, dit wordt de beste vlog uit de Tour de France!"