De schuld van wie? Entourage Vollering haalt uit na zware valpartij: "Hoe is het mogelijk dat we zo met levens spelen?"

Veel aandacht en ondersteuning voor Demi Vollering na haar valpartij. De val van de topfavoriete jaagt toch wel een schokgolf door de Tour de France Femmes.

Die dreigt straks behoorlijk gehypothekeerd te zijn. Marlen Reusser is er al niet meer bij. Zij is de beste ronderenster van het jaar, maar raakte uitgeblust richting het einde van de Giro en moest in de Tour ziek opgeven. Als met Vollering straks de topfavoriete moet opgeven of gehavend rondrijdt, is dat weer een smet op de feestvreugde.

Vollering kwam ten val in de slotkilometers van de vierde etappe. Er wordt haar geen tijdsverlies aangerekend. Vollering kon de etappe ook nog uitrijden, maar moest hierbij letterlijk ondersteund worden door twee van haar ploeggenotes. Haar ploeg FDJ-Suez liet weten dat er naast opgelopen kneuzeingen ook een vermoeden is van een hersenschudding.

Testen op hersenschudding bij Vollering

Voor de start van de vierde etappe gingen er nog verdere tests uitgevoerd worden om te ontdekken of Vollering effectief een hersenschudding heeft opgelopen. Op basis van die testen wordt geoordeeld of de klassementsvrouw verder kan koersen. In elk geval zijn het voor Vollering en haar entourage zeer spannende momenten.

Ploegmanager Stephen Delcourt was hard in een reactie bij NOS en Sporza op de valpartij. "De attitude van vele rensters en teams is niet normaal", geeft de Fransman sommige concurrenten een veeg uit de pan. "Ze zijn respectloos. Hoe is het mogelijk dat we zo met levens spelen?" Dat is echt wel wat er volgens hem aan de hand was.

Manager FDJ-Suez legt schuld bij de rensters

Delcourt zet de organisatie volledig uit de wind. "Het is de fout van de rensters, het is niet de fout van de ASO. Het is tijd om de veiligheid van iedereen te respecteren." Het is hoogdringend tijd, zouden we zelfs durven zeggen.

Update: Vollering bleek geen hersenschudding te hebben, waardoor ze gewoon van start kon gaan in de vierde rit.