Dopingvragen blijven komen en absolute topper uit het voorjaar stoort er zich mateloos aan: "Belachelijk, het doet pijn"

Dopingvragen zullen er in de koers wellicht altijd zijn, gezien het verleden. Een topper uit het voorjaar heeft het daar enorm moeilijk mee.

Mads Pedersen kleurde het voorjaar door Gent-Wevelgem te winnen en het podium te halen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Tour was hij er niet bij, omdat Lidl-Trek ritzeges najoeg met Milan. Tijdens de Tour hebben we gemerkt dat er nog altijd vraagtekens geplaatst worden bij de geloofwaardigheid van sommige prestaties.

Pedersen vindt dat niet terecht. Volgens CyclingUpToDate bespreekt de Deen de Armstrong-jaren en het effect hiervan op de huidige generatie in de Duitse documentaire Shadows of the Past. "Mijn opinie is dat wat er vroeger gebeurde absoluut verkeerd is. Wat mij het meest irriteert, is dat wij ervoor gestraft worden", aldus Pedersen.

Pedersen noemt dopingzondaars uit verleden 'gekken'

"Dat is ook waarom ik er een opinie over heb. Anders zou het mij niet kunnen schelen wat die gekken allemaal deden. Ik ben één van de tien hardst werkende wielrenners ter wereld. Ik ben hier geraakt door hard te werken. Als iemand dat in twijfel trekt, dan doet me dat pijn en dan is mijn trots gekrenkt", is hij gevoelig aan vergelijkingen met de vorige generatie.

Hij ziet dat zijn landgenoot Jonas Vingegaard als kandidaat-Tourwinnaar ook met dopingvragen geconfronteerd wordt. "Jonas gaat er superprofessioneel mee om, ik reageer er veel emotioneler op. Mijn reactie is altijd waarom die vragen gesteld worden. Ik vind het belachelijk", komt Pedersen behoorlijk scherp uit de hoek.

Natuurlijke reflex bij Pedersen

Hij omschrijft het als een natuurlijke reflex als hij het gevoel heeft dat hij niet eerlijk behandeld wordt. Hij heeft ook niet meteen de oplossing om de perceptie te veranderen, maar wil niet dat zijn harde werk over het hoofd wordt gezien.