Ex-bondscoach moet alle grapjes niet langer trotseren: Sven Vanthourenhout maakt bekend wat zijn volgende uitdaging is

Gedaan met de grapjes over Sven Vanthourenhout. De ex-bondscoach heeft nu zelf duidelijkheid geschept over zijn volgende uitdaging.

Eerder in de maand was het al uitgelekt dat Sven Vanthourenhout naar Red Bull-BORA-hansgrohe zou gaan. Vanthourenhout hield echter de lippen stevig op mekaar, want het was aan de betrokken ploeg om de communicatie te verzorgen. Tijdens zijn tv-optredens voor Vive le Vélo kreeg hij ondertussen veel grapjes te verwerken.

Is zijn lievelingsdrankje nu Red Bull of zal hij in 2026 samenwerken met Remco Evenepoel? Zulke dingen moet Vanthourenhout vanaf nu niet meer aanhoren, al zal dat laatste wel nog blijven spelen. De 44-jarige Belg heeft aan Sporza en Het Laatste Nieuws laten weten dat hij effectief bij Red Bull-BORA-hansgrohe terechtkomt. Hij wordt sportief manager.

Vanthourenhout meteen aan de slag bij Red Bull

"Ik ga inderdaad meteen aan de slag bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ik zal me bezighouden met alle departementen, van het opleidingsteam tot het WorldTour-team", aldus Vanthourenhout. Daarnaast zou hij ook actief zijn als ploegleider. Het is voor Vanthourenhout de eerste wielerjob sinds zijn termijn als bondscoach afliep.

Daarna leek een droomhuwelijk met Patrick Lefevere in de maak, maar Vanthourenhout zette hoog in. Hij wou zowat de ploegleider van de ploegleiders worden, een soortgelijke functie zoals hij nu bij Red Bull-BORA-hansgrohe zal vervullen. Soudal Quick-Step had daar in zijn structuur geen plek voor. Nu kan Vanthourenhout dus toch doen wat hij zo graag wil.

Vanthourenhout de opvolger van Aldag

Hij had de vrijheid gekregen om zijn keuze voor Red Bull te bevestigen, omdat de ploeg eerder op de dag gecommuniceerd had afscheid te nemen van Rolf Aldag. De Duitse ex-renner was tot nu de sportief manager, maar hij en Red Bull gaan in onderling overleg uit mekaar. Vanthourenhout neemt zijn positie in augustus al over.