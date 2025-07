Grote hulde of juist ontzettend dom? Tadej Pogacar krijgt ferme kritiek: "Een stomme actie, hij marginaliseert de sport"

Tadej Pogacar heeft vier keer de Tour gewonnen maar ook hij krijgt kritiek. In Nederland doen enkele stemmen hun beklag over het risico dat hij als geletruidrager nam in de slotrit van de Tour.

In Live Slow Ride Fast worden onder meer de passages over de Montmartre besproken. "Na de eerste keer denk je toch al: wat doet Pogacar? Laat je lossen, pik. Straks breek je je sleutelbeen en win je de Tour niet. Het maakt me wel nog meer fan van die gozer", zegt Laurens ten Dam, die wel goed kan begrijpen dat mensen er anders over denken.

Pogacar heeft veel lof gekregen voor zijn aanvallend koersen: het kan gezien worden als het ultieme eerbetoon van de gele trui aan de Tour en aan het wielrennen. Er zijn echter ook andere meningen. In de podcast van Ten Dam is iedereen het over eens dat Tadej Pogacar niet kan doen wat hij deed in de slotrit zonder risico's te nemen.

Aanvallende actie Pogacar veroordeeld

Jim van den Berg, wielercoach en bewegingswetenschapper, komt vervolgens met een scherpe stelling. "Als dat zo is, dan is het gewoon een stomme actie, toch? Aan de ene kant denk ik: geweldig om te zien, wat een wielrenner. Aan de andere kant: hij marginaliseert de sport tot een potje hard trappen. Wie het hardst trapt, komt dan wel bovendrijven."

Je zou kunnen denken dat dit heel vaak zo is, maar dat is niet waar Van den Berg op zit te wachten. "Het mooie aan wielrennen vind ik dat je ook je hoofd moet gebruiken. Nu zeggen we: wat geweldig, hoe Pogacar op een gave manier de Tour heeft gewonnen. Het heeft heel weinig gescheeld of hij breekt ergens zijn sleutelbeen."

Perceptie over Montmartre kon anders zijn

De perceptie over het inlassen van een Montmartre-rit zou dan totaal anders zijn geweest. "Dan had Vingegaard gewonnen en zouden we zeggen: dit is wel een beetje een sof. Dan was het niet eens een vraag geweest of dit volgend jaar nog een keer plaats had moeten vinden."