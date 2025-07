Nog 2 keer geopereerd: Iserbyt doet verhaal van ingrepen die hij moest ondergaan, vrouw Fien wijkt niet van zijn zijde

Eli Iserbyt heeft de laatste jaren al wel wat medische bijstand nodig gehad. Twee operaties heeft hij recent nog ondergaan.

Dat onthult de Belgische veldrijder van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines in een post op Instagram. Vorig seizoen bleek dat de 27-jarige Iserbyt al langer last heeft van een vernauwde liesslagader. In de ene wedstrijd hindert hem dit fel, in de andere veel minder. Het blijkt helemaal niet eenvoudig om dit echt definitief opgelost te krijgen.

"De voorbereiding in de zomer ziet er heel anders uit voor mij dit jaar", laat Iserbyt weten. "Nadat ik terugkwam na mijn operatie aan de liesslagader, begon ik in mei gelijkaardige symptomen te ervaren. Nieuwe testen hebben onverwachte complicaties aan het licht gebracht." Dat was uiteraard totaal niet het nieuws dat de crosser wilde horen.

Iserbyt aan begin van nieuwe herstelperiode

"Voor ik het wist, lag ik terug in het ziekenhuis voor nog twee ernstige ingrepen en een acht dagen lang durend verblijf. Het is zowel fysiek als mentaal al lastig geweest, maar ik zit eindelijk weer op de fiets en ben weer langzaamaan aan het opbouwen. Ik sta weer aan het begin van een lange en uitdagende herstelperiode", is zijn conclusie.

Zijn ernstige gezichtsuitdrukking op enkele bijhorende foto's maakt duidelijk dat dit best wel een harde klap was in de carrière van de veldrijder. "Dit was zeker niet wat ik in gedachten had, maar soms moet je het er gewoon mee doen en door blijven gaan. Dank aan iedereen die door alles heen aan mijn zijde stond. Op naar betere dagen."

Echtgenote Fien blijft Eli Iserbyt steunen

Bij die personen die hem zijn blijven steunen, hoort zeker ook zijn echtgenote Fien Maddens. Zij laat in een reactie ook van zich horen. "Het is niet de weg die we verwacht hadden, maar we bewandelen het pad samen."