Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert

Wout van Aert sloot zijn Tour de France af met een heel mooie richting in Parijs. Toch stelt Jan Bakelants zich enkele vragen bij de Tour van Van Aert.

Zonder zijn ritzege in Parijs, waarin hij Pogacar loste op Montmartre, was de Tour van Wout van Aert niet geslaagd geweest. De analyse van Jan Bakelants over de eerste twintig ritten was niet positief, maar de slotrit maakte veel goed.

Toch mag niet alles vergeten worden wat er in die eerste twintig etappes was gebeurd. Van Aert eindigde tweede, vierde en vijfde maar greep telkens naast een ritzege. Van Aert probeerde het wel heel veel.

Van Aert verbruikte veel energie in de vlucht

"Ik zag bij momenten een gecrispeerde Wout", zegt Jan Bakelants bij HLN. "Hij was te ‘eager’ om mee te zijn in de ontsnapping. Soms leek het zelfs wat paniekerig, alsof hij bang was om weer de goeie vlucht te missen."

Van Aert verspeelde volgens Bakelants veel energie, terwijl het net een kunst is om met zo weinig mogelijk inspanningen in de vlucht te geraken. Want anders is er geen kans om het ook af te maken.

"Mijn conclusie was dat Wout wat verloren reed in deze Tour", stelt Bakelants. Maar in de slotrit bleek dat de strategie van Visma-Lease a Bike om Pogacar drie weken af te matten, toch resultaat opleverde.