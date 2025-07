Ontroering viert hoogtij: José De Cauwer in tranen in de armen van zijn dochters na heel emotioneel moment

José De Cauwer was getuige van drie weken vol ontroering in de Tour, maar het meest emotionele moment moest er nog komen. Dat beleefde hij zelf.

In de laatste aflevering van Vive le Vélo werd José De Cauwer gevraagd naar wat hij uit deze editie van de Tour de France zou onthouden. "Veel emo", liet de gewaardeerde co-commentator onder meer vallen. Hij was er niet op voorbereid dat het meest emotionele moment uit de Tour, als we dit er nog bijrekenen, dan nog zou volgen.

In het VRT-programma werd tijdens de afgelopen Tour de France elke dag een 'Odieltje' uitgereikt, het miniatuurrennertje dat een eerbetoon is aan Odiel Defraeye. Dat is de eerste Belgische wielrenner die ooit de Tour won. Dat 'Odieltje' werd dan uitgereikt aan iemand die al veel voor het programma en het wielrennen betekend heeft.

Eerste Belgische Tourwinnaar heeft opmerkelijk palmares

Defraeye legde overigens een opmerkelijk traject af tijdens zijn wielercarrière. De andere deelnames aan de Tour werden geen succes en eindigden zelfs in een opgave. In 1912 liep het echter helemaal anders: Defraeye won drie etappes en veroverde dus de gele trui. De rest is geschiedenis. Maar goed: terug naar het heden.

Omdat De Cauwer ondanks het overlijden van zijn dochter Debbie de hele Tour vol passie weer commentaar heeft gegeven, ontving hij het laatste 'Odieltje'. De Cauwer kreeg reeds de tranen in zijn ogen toen presentator Karl Vannieuwkerke hem dat vertelde. De grootste verrassing moest dan nog komen en kwam van Nanouk en Giana.

Emotioneel moment voor De Cauwer en zijn dochters

Dat zijn de nog in leven zijnde dochters van José. Zij doken achter hem op om hem dat 'Odieltje' te overhandigen. Hij viel hen in tranen in de armen, maar sprak wel nog een oprechte dankuwel uit. "We willen je in deze functie nog lang aan onze zijde", liet Vannieuwkerke De Cauwer ook weten.