Sociale media gaan los over prestaties, koerswijze en de littekens van Wout van Aert: "Kijk die knieën"

De prestatie van Wout van Aert in de 21ste Tourrit is de laatste dagen druk besproken op sociale media. We gaan na wat er zowat allemaal over Van Aert gezegd wordt.

Een Belg in Zwitserland heeft niet veel nodig om zijn appreciatie voor Van Aert kenbaar te maken. Hij plaatst een iconische foto online op X van een Van Aert die in het wiel van Pogacar zit op de Montmartre, met een mensenzee langs de kant van de straat. Van Aert zou er nog uit komen en Pogacar eraf rijden. "Wout. Fucking. Van Aert", schrijft het account FabRi erbij.

Nog een Belgische wielerfan deelt de foto's van de zege van Van Aert in Calais, over de Ventoux en op de Champs-Élysées en ook van zijn klimwerk op de Hautacam in 2022. "Denk aan alles wat Wout van Aert gedaan heeft in deze Tour de France-ritten. Een palmares zegt niet alles. De manier van koersen zal worden herinnerd", aldus 'Moonie'.

Wout van Aert haalt zijn gram

Een zekere Joe Timms vindt dat Van Aert zijn gram gehaald heeft tegenover zijn criticasters. "Het seizoen 2025 van Wout van Aert tot dusver: gewonnen in de Tour de France, gewonnen in de Giro, top 4 in al de grote kasseiklassiekers. En toch is hij zogezegd 'niet de renner die hij vroeger was.'" Met die laatste stellling wordt wat gelachen.

Kijk die knieën. Het is hem zó gegund. What a ride. ⁦@WoutvanAert⁩ pic.twitter.com/kcLCD14yim — Isabel Albers (@italbers) July 27, 2025

Isabel Albers vestigt bij een foto van de rechtstaande Wout van Aert op de Champs-Élysées de aandacht op zijn knieën. Op deze afbeelding is goed te zien hoe gehavend die knieën zijn na de valpartijen uit het verleden. "Kijk die knieën. Het is hem zo gegund. Wat een prestatie", schrijft journaliste/hoofdredacteur van de krant De Tijd.

Sympathieke Van Aert

Zij is niet de enige die de schade van de crashes bij Van Aert opmerkt. Kim Ronningstad vindt het even frappant. "Die knieën, dat zegt veel over de laatste jaren. Niemand had het beter of sympathieker kunnen doen. Wat een geweldige overwinning, chapeau."