Van Gucht en Beyen halen hun gelijk maar zien weer veeg teken bij Kopecky, Lidl-Trek blijft imponeren na Tour de France

Ruben Van Gucht en Ine Beyen hebben weer commentaar gegeven bij de Tour de France Femmes en zagen dat Kopecky nog altijd niet haar betere vorm te pakken heeft. Haar ploeggenote Lorena Wiebes won wel weer. In de Ronde van Wallonië was Lidl-Trek aan het feest.

Tour de France Femmes

In de Tour de France Femmes zou de vierde rit opnieuw uitdraaien op een sprint. Na haar zesde plek van gisteren was het ook uitkijken naar Shari Bossuyt. "Dat is een wringer", zei Beyen in de VRT-uitzending in aanloop naar de sprint over Bossuyt. "Op basis van haar achtergrond is ze een goede stuurvrouw", dacht Van Gucht. "Exact", knikte Buyen.

Het moet gezegd dat de twee commentatoren het bij het juiste eind hadden. Bossuyt kon zich er opnieuw tussengooien en weer een mooie zesde plaats boeken. Er zat misschien nog iets iets meer in, maar in elk geval klopte de inschatting van Van Gucht en Beyen. Vanuit Belgisch oogpunt was het echter niet allemaal goed nieuws.

Kopecky werkte weer in dienst van Wiebes maar werd wel erg vroeg de kop opgedrongen. Meer dan een korte kopbeurt zat er niet in. "Kopecky moet Van der Breggen gewoon laten rijden. Dat is opnieuw een veeg teken", vond Van Gucht. Van der Breggen deed ook wel een serieus deel van het werk en Wiebes snelde naar een tweede ritzege op rij. Vos en Gillespie werden tweede en derde in Poitiers.

Tour de Wallonie

In het mannenwielrennen vonden de eerste etappes van de Tour de Wallonie in de schaduw van de Tour de France plaats, maar de prestaties in die Belgische wedstrijd verdienen uiteraard ook aandacht. In de vierde rit deed Mathias Vacek van Lidl-Trek iedereen pijn op het laatste klimmetje. Canal, Strong en Tesfatsion volgden nog.

Vacek ging als eerste aan in de sprint en zijn timing was goed genoeg om het vol te houden tot op de meet. Zo trekt Lidl-Trek de positieve lijn door na de Tour de France, waar Jonathan Milan met twee ritzeges en de groene trui voor heel wat succes zorgde. Strong en Canal werden tweede en derde in de rit in Wallonië met aankomst in Seraing. Strong is nu weer leider.