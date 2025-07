Vanmarcke heeft antwoorden: hij verklaart waarom dit echt weer de beste Van Aert was en Pogacar niet toevallig kraakte

Sep Vanmarcke heeft de antwoorden op enkele vragen die nog wel overblijven. Wat Van Aert en Pogacar lieten zien op Montmartre, weet de ex-renner te kaderen.

Sowieso valt er niets aan te merken op de overwinning van Van Aert in de laatste Tourrit, maar wat is het nu dat daartoe heeft geleid? Daar bestaan nog wel verschillende theorieën over. Was dat dit nu echt de beste Van Aert? Of had hij gewoon wat over, in een koers waarin de rest al was uitgewrongen, op een terrein dat hem erg goed lag?

"Die versnelling van Wout... Dat was echt de Wout van zijn beste momenten", onderstreept Sep Vanmarcke in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. "De verbetenheid die erop zat, de kracht die hij uitstraalde. Hij zat als een blok op zijn fiets. Dat was een blij weerzien met de Wout die dat vroeger ook kon." Toch een echte heropstanding dus.

Van Aert wilde in het wiel van Pogacar zitten

Vanmarcke merkt aan verschillende zaken in de loop van de koers dat dit de beste Van Aert was. "Hij zat overal waar hij moest en wou zitten. In de halve ronde voor de laatste keer Montmartre zocht hij het wiel van Pogacar op, zodat hij aan iedereen signaleerde: dit is mijn wiel en ik sta het niet af. Hij straalt uit dat dit zijn wiel is en zijn dag."

Dan moest die krachtsexplosie op de laatste keer Montmartre nog komen. "Die uitbarsting: het kan niet genoeg benoemd worden hoe spectaculair dat was." Als kasseispecialist vindt Vanmarcke het niet helemaal toeval dat Pogacar uiteindelijk op een kasseiklim toch eens zijn meester is tegengekomen. Ook dat kan verklaard worden.

Positionering Van Aert beter voor kasseien

Vanmarcke stelt dat de positionering van Van Aert veel beter is om op kasseien te rijden. Het zwaartepunt van Pogacar leunt veel meer naar voren ten opzichte van zijn fiets, terwijl Van Aert meer tractie heeft op het achterwiel. Dit gezegd zijnde benadrukt Vanmarcke dat niet de positie maar de benen het verschil maakten.