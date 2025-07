Wat maakt hem zo bijzonder? Wout van Aert het favorietje van enkele kenners: "De mensen vergeten dat"

Heel veel mensen zijn herinnerd geworden aan de klasse van Wout van Aert. Bepaalde kenners uit het buitenland zijn bijna even enthousiast over de zege van Van Aert in de Tour dan de Belgische experts.

Bij TNT Sports is het bekend dat presentatrice Orla Chennaoui en ploegleider Matt White Van Aert graag bezig zien. "Hij is zeker en vast terug", verklaart White over Van Aert na de ritzege van die laatste in Parijs. "De mensen vergeten dat zijn blessure van vorig jaar ook meteen zijn seizoen beëindigd heeft. Dat was geen kleine blessure."

Er is veel vechtlust nodig om er weer bovenop te komen en dat heeft Van Aert met overschot, benadrukt White. "Om dit jaar zo terug te komen en te presteren... In de klassiekers was hij misschien niet op zijn beste niveau, maar hij wint een rit in de Giro en de Tour de France en heeft zijn ploegmaats geholpen doorheen het seizoen."

Geslaagd seizoen voor Van Aert?

White vindt dat Van Aert in 2025 overwinningen van zo'n grote magnitude heeft geboekt dat het betekent dat zijn seizoen geslaagd is. Ook al waren het er dan maar twee. "Alweer een ongelooflijk seizoen voor onze favoriet, Wout van Aert", lacht White richting Chennaoui. "Dat was een overwinning voor de geschiedenisboeken", aldus de Australiër.

Ook zijn landgenoot Robbie McEwen droeg bij aan de uitzending en hem kennen we in België natuurlijk nog goed. McEwen kon er ook niet omheen dat de Tour op een totaal verschillende manier endigde in vergelijking met andere jaren. "Het werd een epische klassieker. Het was alsof we werden teruggebracht naar de Ronde van Vlaanderen in het voorjaar."

McEwen vindt zege Van Aert magisch

Ook McEwen, net als zowat de hele wielerwereld, gunde Van Aert zijn triomf enorm. "Om Wout van Aert op die manier te zien winnen: magisch." Er kunnen niet genoeg superlatieven worden bovengehaald om de finale van de slotrit te beschrijven.