🎥 Le Court-Pienaar gaat bijna in de fout in de Tour, Kopecky speelt opnieuw geen hoofdrol

AF Insurance-Soudal heeft opnieuw gescoord in de Tour de France Femmes. Kopvrouw Kim Le Court-Pienaar was de beste in de sprint van ee klein groepje en pakt opnieuw het geel.

Met drie klimmetjes in de finale, met ook bonificatieseconden halfweg de laatste beklimming, was de finale van de vijfde etappe van de Tour de France Femmes lastig. Te lastig voor groene trui Lorena Wiebes.

Zij moest al lossen op de voorlaatste beklimming, voor gele trui Marianne Vos ging het te snel op de laatste beklimming. Le Court-Pienaar pakte de volle buit bij de bonificaties en kreeg Vollering, Van der Breggen, Ferrand-Prévot, Niewiadoma, Rooijakkers mee.

De Mauritiaanse kampioene had ook ploeggenote Sarah Gigante mee en zij sleurde op kop voor Le Court-Pienaar. Vos kwam niet meer terug en dus werd er gesprint voor de etappezege tussen de favorieten voor de eindzege.

Le Court-Pienaar juicht bijna te vroeg

Le Court-Pienaar begon vroeg aan de sprint en leek het makkelijk te halen, maar juichte heel vroeg. Vollering kwam nog heel dicht, maar Le Court-Pienaar pakte toch de overwinning en neemt ook de gele trui weer over van Vos.

Het leek alsof het verschil met Vollering klein was, maar Le Court-Pienaar was zeker van haar stuk. "In Luik-Bastenaken-Luik zag het er ook nipt uit, maar op de fiets weet je wel beter. Gelukkig was het verschil groot genoeg."

Lotte Kopecky speelde opnieuw geen hoofdrol in de vijfde etappe. De wereldkampioene moest al snel lossen en drong daarna niet meer aan. Ze kwam binnen als 71ste op ruim 9 minuten van Le Court-Pienaar.