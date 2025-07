"Aansteller" Demi Vollering krijgt de volle laag na kritiek van ploegmanager

De ploeg van Demi Vollering verweet het peloton een gebrek aan respect na een zware val in de finale van de derde etappe van de Tour. Van de concurrentie krijgt ze echter de volle laag.

De ploegmanager van FDJ-SUEZ haalde stevig uit naar de rest van het peloton na de zware valpartij van zijn kopvrouw Demi Vollering. "Het lijkt erop dat het onderlinge respect in het peloton het afgelopen jaar verloren is gegaan."

De mentaliteit van sommige teams is niet normaal. Echt respectloos. Hoe is het mogelijk dat iedereen met levens wil spelen? Demi wil vooraan zitten, maar ze snijden haar voortdurend de pas af", zei Stephen Delcourt bij de internationale media.

Van Emden furieus over uitspraken Delcourt

Jos van Emden, ploegleider bij concurrent Visma-Lease a Bike, was bijzonder boos over de uitspraken van Delcourt. "Ik heb geen enkel respect voor die uitspraken. Het is echt belachelijk wat hij zegt", stelt de Nederlander bij De Telegraaf.

Volgens Van Emden wil Delcourt een peloton met acht rensters, waardoor Vollering in een gouden kooi kan rijden."Dit is de sport hé? Er is niets gebeurd wat niet kan. Hij is gewoon beïnvloed door Demi. Door het aanstelgedrag van Demi. Laat ik het hier maar bij houden."

"Demi denkt echt dat ze in een gouden kooi zit." De Nederlandse is de beste renster, maar dat betekent volgens Van Emden niet dat iedereen aan de kant moet gaan voor haar."