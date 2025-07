Bakelants schrok van Belg in de Tour: "Dat is er weinigen gegeven"

Wout van Aert blonk bergop niet uit in de Tour de France. Een van zijn Belgische ploegmaats bij Visma-Lease a Bike deed dat wel.

Door ziekte een week voor het Belgisch kampioenschap stond Wout van Aert niet in topvorm aan de start van de Tour de France. Hij had dan ook even tijd nodig om zich te mengen in de strijd voor etappezeges.

Dat lukte ook op de laatste dag, maar in steun voor kopman Jonas Vingegaard was Van Aert wel opvallend vaak afwezig. Bergop was er geen grote rol voor Van Aert weggelegd zoals in 2022 of 2023.

Campenaerts nam rol Van Aert over

"Wout was niét de beste helper van zijn ploeg", zegt Jan Bakelants dan ook bij HLN. "Dat was Victor Campenaerts, met voorsprong." Voor Campenaerts was het zijn eerste Tour bij Visma-Lease a Bike.

Op de Mont Ventoux nam Campenaerts als laatste man van de ploeg Vingegaard, en Pogacar, op sleeptouw. In andere bergetappes bleef Campenaerts vaak het langst bij Vingegaard, terwijl Jorgenson, Yates of Kuss al vroeger moesten lossen.

"Je zou denken dat die stilaan in de nadagen van zijn carrière zit, maar hij blijft zichzelf heruitvinden - dat is weinigen gegeven. Campenaerts heeft bij Visma-Lease a Bike de rol ingevuld die Van Aert een paar jaar geleden had", zegt Bakelants nog.