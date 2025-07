Beterschap bij Kopecky in de Tour? Ploegleider ziet belangrijk signaal

Lotte Kopecky kon nog niet uitblinken in de Tour de France. Toch zien ze bij SD Worx-Protime beterschap bij de wereldkampioene.

Het is een moeilijke Tour de France Femmes voor Lotte Kopecky. De wereldkampioene haalt niet haar niveau en moet zich dan ook beperken tot werken voor haar ploegmaats. Want eigen ambities zijn op dit moment te hoog gegrepen.

In de derde etappe was er wel wat beterschap merkbaar bij Kopecky door haar lead-out voor Wiebes tot op zo'n 300 meter van de streep. In de vierde etappe moest ze op 1,9 kilometer wel al van kop af gaan nadat ze enkele honderden meters op kop had gereden.

Kopecky wordt iets beter in de Tour

Toch zien ze bij SD Worx-Protime dat Kopecky haar steentje bijdraagt. Zo haalde Kopecky enkele keren bidons op voor haar ploegmaats. Zo probeert ze haar ploeg toch zo perfect mogelijk te ondersteunen.

"Dus ja, Lotte is goud waard. En als je haar dan ziet lachen, is dat mooi", zegt ploegleider Christian Kos bij WielerFlits. Waar het probleem dan precies ligt van Kopecky, is ook voor de ploeg niet duidelijk.

"De rug is goed. Kijk, waar het dan wel aan ligt… ja. De eerste dagen kwam het er niet uit", zegt Kos nog. Kopecky had wel opnieuw plezier op de fiets en kon weer lachen, maar echt uitblinken deed ze dus nog niet.