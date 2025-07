Bruyneel zwijgt niet en haalt opnieuw hard uit naar "hypocriete" UCI-voorzitter Lappartient

Door zijn levenslange schorsing was de UCI niet opgezet met het bezoek van Johan Bruyneel aan de Tour de France. "Meneer Bruyneel had niet het recht om aanwezig te zijn in het startdorp van de Tour de France."

Bruyneel haalde stevig uit naar UCI-voorzitter Lappartient. "Het lijkt erop dat 'Selfie King' David Lappartient, de voorzitter van de UCI, niet graag had dat ik de Tour bezocht. Ik heb het al ankele keren gezegd, ook tegen hem persoonlijk, dat ik zijn houding hypocriet vind."

Een week later gaat Bruyneel nog eens in de aanval tegen Lappartient. "Hij onderhoudt nauwe banden met politieke leiders wiens reputatie op het gebied van mensenrechten zeer zorgwekkend is."

"Lappartient is in het openbaar verschenen naast president Paul Kagame van Rwanda en voormalig president Gurbanguly Berdimuhamedow van Turkmenistan, twee staatshoofden die door internationale mensenrechtenorganisaties breed bekritiseerd zijn vanwege systematische schendingen van fundamentele vrijheden."

"Desondanks zijn beiden door de UCI verwelkomd, beloond met prijzen en actief betrokken bij vooraanstaande samenwerkingsverbanden binnen de wielerwereld. Deze inconsistentie roept serieuze vragen op over de normen die de UCI en Lappartient hanteren – en op wie."

"Als de UCI zich er goed bij voelt om autoritaire regimes met goed gedocumenteerde mensenrechtenschendingen te eren, dan lijkt het aanwijzen van mijn aanwezigheid bij een sportevenement als onacceptabel niet alleen hypocriet, maar ook politiek gemotiveerd."

