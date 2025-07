Geen klassementsambities meer bij Soudal Quick-Step? Foré ziet harde realiteit

Soudal Quick-Step lijkt in 2026 zijn focus te verleggen naar de klassiekers. CEO Jurgen Foré kijkt ook naar specifieke profielen die hij wil aantrekken.

Onder meer Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), Edward Planckaert en Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) en Cériel Desal (Wagner Bazin-WB) zouden volgend jaar voor Soudal Quick-Step rijden.

Daarmee trekt CEO Jurgen Foré vooral klassieke renners aan, al noemt hij het eerder sterke allrounders. "De transfers die we doen liggen dan ook in de lijn van die werking en filosofie", zegt Foré bij HLN.

Laat Soudal Quick-Step klassementsambities varen?

Hij wil polyvalente renners, die op meerdere terreinen inzetbaar zijn. Ook de ambities voor het klassement in grote rondes blijven aanwezig. "Maar de realiteit is wel dat de pionnen daarvoor, zowel kopmannen als helpers, bijzonder duur zijn op de markt."

En dus zet de ploeg ook in om die ambities na te streven met jonge(re) renners, die naar Soudal Quick-Step kunnen trekken om in alle rust en vrijheid te kunnen groeien. Wat de ploeg de voorbije zeven jaar met Evenepoel deed.

"Die opgebouwde knowhow willen we niet zomaar weggooien." Of Evenepoel zelf nog past in dat verhaal is niet duidelijk. Hij wordt steeds nadrukkelijker gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.