Gevaar voor burn-out bij Pogacar is niet onlogisch: "Echt niet te onderschatten"

Tadej Pogacar was moe in de laatste week van de Tour, fysiek én mentaal. Bondscoach Serge Pauwels begrijpt dat maar al te goed.

"Een burn-out kan ook mij overkomen", zei Tadej Pogacar op zijn persconferentie na zijn vierde eindzege in de Tour. "Je zit vast in een vicieuze cirkel. Je snakt naar vakantie in oktober en in december begin je opnieuw te trainen."

Bondscoach Serge Pauwels begrijpt Pogacar, want alles wordt nu gemeten. Slaap, voeding en training zijn zaken waar constant rekening mee moet worden gehouden door renners. Alles wordt gemeten en becijferd.

Waarom is koersen mentaal zo belastend?

"Ik denk dat het als renner belangrijk is om daarin niet te verdrinken en ook niet te vergeten waarom je koerst. Dat het vroeger je hobby was en je het graag deed. En dat je nog elke dag je plezier vindt in de koers of op training", zegt Pauwels bij Sporza.

Ook koersen in de Tour is mentaal erg belastend. Er werd elke dag bijzonder hard gereden en het gevaar schuilt na elke bocht. Telkens is het weer sprinten na elke bocht om je positie te behouden en er is ook het constante gevaar van valpartijen.

"Neen, wielrenner zijn, is niet evident vandaag. En dan spreek ik niet alleen over de wedstrijden zelf. Ook daarnaast is er een strak regime. Elke dag van het jaar op je voeding letten, is een job op zich. Dat mag je echt niet onderschatten."