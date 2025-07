Heeft ze nog iets te zoeken in de Tour? Lotte Kopecky is eerlijk na nieuwe offday

Lotte Kopecky worstelt inn de Tour de France Femmes met zichzelf. De wereldkampioene kon in de vierde etappe weinig betekenen voor haar ploeg in de voorbereiding op de sprint.

Voor de start van de Tour de Frances Femmes had Lotte Kopecky veel ambities, ondanks dat ze haar doel van het eindklassement al had laten varen. Door een rugblessure in de voorbereiding was dat niet realistisch.

De wereldkampioene mikte dan maar op ritzeges, maar ook daarvoor is haar niveau niet goed genoeg. In de eerste twee etappes eindigde ze net binnen de top vijftig, in de derde en vierde etappe offerde ze zich op voor Lorena Wiebes.

Kopecky moet alweer vroeg passen

Kopecky moest een lead-out doen voor Wiebes. In de derde etappe kon ze de Nederlandse nog afzetten in de slotkilometer, maar een versnelling zat er niet in. In de vierde etappe probeerde ze een lead-out te doen, maar moest ze op 1,9 kilometer al passen.

"Ik kwam op kop, maar had de benen niet om vol te houden", vertelde Kopecky bij VTM Nieuws. "De credits zijn voor Lorena en de andere meiden." Wiebes won met overmacht haar tweede etappe op rij.

"Ik voel me niet geweldig, maar ik probeer te doen wat ik kan", zei Kopecky nog. In de vijfde etappe liggen er in de finale drie klimmetjes, het is maar de vraag of Kopecky de besten zal kunnen bergop.