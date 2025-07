Ine Beyen vol bewondering over Belgische renster: "Dat is toch geweldig"

Lotte Kopecky stelt voorlopig teleur in de Tour de France, maar er zijn wel andere Belgische uitblinkers. Zo doet Shari Bossuyt het uitstekend na haar lange schorsing.

Pas midden juni maakte Shari Bossuyt haar comeback in het peloton na een schorsing van twee jaar. Na amper een maand mocht ze al mee naar de Tour de France Femmes en Bossuyt bewijst ook waarom ze die selectie verdiende.

In de massasprint in de derde en vierde etappe werd Bossuyt twee keer knap zesde. Volgens ex-renster Ine Beyen valt de waarde van die tweede zesde plaatsen niet te onderschatten, doordat Bossuyt nog maar net terug is.

Beyen kijkt met bewondering naar Bossuyt

"Twee jaar lang is ze uit het koersmilieu geweest. Wat voor iemand van de piste, waar de groep nog kleiner is, nog veel lastiger moet geweest zijn. Dan sta je plots helemaal alleen", zegt Beyen bij Het Nieuwsblad.

Dat haar partner Gerben Thijssen ook renner is, was een geluk voor Bossuyt, want zo is ze renster gebleven tijdens haar schorsing. De ambitie bij Bossuyt is dan ook meteen weer aanwezig.

"Zesde worden en niet content zijn, dat is toch geweldig", zegt Beyen nog. Bossuyt wil nog eens winnen. In 2021 won ze een tijdrit in de Watersley Womens Challenge, tot nu toe de enige profzege van Bossuyt.