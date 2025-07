Keerpunt in zijn carrière? Bakelants weet waarom zege Van Aert zo belangrijk is

Wout van Aert won de slotrit van de Tour de France door weg te rijden van Tadej Pogacar op Montmartre. Volgens Jan Bakelants kan dit een keerpunt worden voor Van Aert.

Al een hele Tour was Wout van Aert vruchteloos op zoek naar een ritzege in de Tour de France. Hij werd eens tweede, vierde en vijfde, maar winnen lukte niet. Daarvoor moest hij wachten tot de allerlaatste etappe.

Op de laatste beklimming van Montmartre probeerde Pogacar om alleen weg te rijden, maar Van Aert nam over en pakte zijn tiende ritzege ooit in de Tour de France. En dat drie jaar na zijn laatste zege in de Tour.

Geeft zege Van Aert weer kracht voor de klassiekers?

Volgens Jan Bakelants kan de waarde van de overwinning van Van Aert niet onderschat worden. Hij noemt het zelfs een keerpunt voor het vervolg van zijn carrière, die hem heel veel zuurstof zal geven.

"Hij gaat hier moed uit putten en het gaat hem een nieuw elan geven om volgend jaar in de klassiekers opnieuw de handschoen op te nemen", zegt Bakelants bij HLN.

Want mentaal is het bijzonder lastig geweest voor Van Aert na al zijn tegenslagen, Bakelants had de indruk dat Van Aert er zich wat bij aan het neerleggen was. "Maar de overtuiging die hij op Montmartre getoond heeft, bewijst dat het vuur er nog altijd is. Dit moet een bevrijding zijn voor hem."