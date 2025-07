Komt het veldritseizoen in gevaar? Eli Iserbyt geeft meer uitleg na nieuwe tegenslag

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt moest in mei opnieuw onder het mes voor zijn vernauwde liesslagader. De voorbereiding op het nieuwe seizoen ziet er zo helemaal anders uit.

In februari ging Eli Iserbyt een eerste keer onder het mes voor zijn vernauwde liesslagader, maar in mei kreeg hij te maken met complicaties en moest hij nog eens onder het mes. Daardoor ligt hij nog altijd in de lappenmand.

"De chirurg vertelde me achteraf dat hij versteld stond van wat ik het afgelopen seizoen nog heb kunnen presteren, want het littekenweefsel was aanzienlijk", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Beperkte trainingen voor Iserbyt

Het is maar de vraag of Iserbyt dit seizoen wel zal kunnen presteren. De trainingen die hij nu afwerkt zijn heel beperkt en hij moet nog altijd veel rusten. Iserbyt mag maximaal een uurtje fietsen aan lage wattages.

Dat is om de doorbloeding in zijn liesslagaders te stimuleren, meer mag hij voorlopig niet doen omdat het littekenweefsel nog niet volledig genezen is. De focus ligt momenteel echt nog op herstel.

"Pas daarna kan ik stap voor stap beginnen denken aan opbouw richting het cross-seizoen. Ik hoop dan ook rond de kerstperiode op een goed niveau te zitten, met hopelijk een echte piek begin januari en tijdens de kampioenschappen."