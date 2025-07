Mads Pedersen keek jaloers naar Wout van Aert: "Waanzinnig"

Geen Mads Pedersen dit jaar in de Tour, de Deen rijdt de Giro en Vuelta. Vooral de laatste etappe van de Tour in Parijs had Pedersen zelf graag gereden.

Lidl-Trek besliste afgelopen winter al dat het Mads Pedersen niet zou meenemen naar de Tour, maar wel Jonathan Milan. Een terechte keuze bleek achteraf, want Milan won twee ritten en de groene trui. In de slotrit van de Tour, met drie keer de beklimming van Montmartre in de finale, speelde Milan geen rol. Pedersen genoot wel met volle teugen van de etappe en hoopt er volgend jaar zelf te kunnen meedoen voor de zege. "Ik hoop dat die etappe nog eens terugkomt als ik weer de Tour mag rijden", zei Pedersen in de podcast Lang Distance. "Ik heb mijn trainingen zo gepland dat ik kon kijken naar de etappe, zeker door het voorspelde weer." Pedersen genoot van slotrit in de Tour Het regende pijpenstelen afgelopen zondag in Parijs en net in dat weer excelleert Pedersen altijd. "Het was een waanzinnige etappe. Vanaf de eerste beklimming van Montmartre wist je dat het een gekkenhuis zou worden." "De regen maakte er ook nog eens een compleet waanzinnige wedstrijd van." Wout van Aert toonde zich de sterkste in Parijs, als enige slaagde hij er dit jaar om Pogacar bergop te lossen met zijn aanval op de laatste beklimming van Montmartre.