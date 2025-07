Merckx is onverbiddelijk voor Vingegaard na nieuwe twee plaats in de Tour na Pogacar

Jonas Vingegaard moest opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour. Net als vorig jaar kon de Deen de Sloveen weinig in de weg leggen.

Het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar was dit jaar wel kleiner dan in 2024. Dit jaar was zijn achterstand 4'24", vorig jaar was dat nog 6'17". Al was Vingegaard toen net op tijd fit na een zware valpartij in het Baskenland.

Er werd dan ook verwacht dat het verschil tussen Pogacar en Vingegaard dit jaar nog kleiner zou zijn. In de laatste week was dat zeker het geval, maar in de eerste twee weken had Vingegaard twee keer een offday.

Merckx vond Vingegaard geen uitdager van Pogacar

De Deen verloor in de eerste tijdrit iets meer dan een minuut en op Hautacam verloor hij ook meer dan twee minuten. Behalve twee bonificatieseconden slaagde Vingegaard er geen enkele keer in om tijd goed te maken op Pogacar.

"Jonas Vingegaard is geen concurrent geweest, die kon over drie weken alleen maar aanklampen", is Eddy Merckx dan ook hard bij De Telegraaf. "Vingegaard zie ook niet snel dit gat dichten", stelt Merckx nog.

Pogacar moet volgend jaar dan wel aan de start staan, want hij lijkt het even gehad te hebben met de Tour. Vermoeid liet Pogacar dit jaar ook al de Vuelta schieten, waardoor Vingegaard geen rekening met hem moet houden.