Moet Tim Merlier zijn Tourdroom opbergen? "Ziet er niet goed uit"

Tim Merlier was met twee ritzeges de enige Belg die twee etappes kon winnen in de Tour. Toch moet hij vrezen dat er de komende jaren minder kansen komen voor hem.

Na drie jaar afwezigheid stond Tim Merlier eindelijk nog eens aan de start van de Tour de France. Hij deed wat hij de voorbije jaren zo veel deed: winnen. In de derde en negende etappe klopte hij telkens Jonathan Milan.

Ook de Italiaan won twee keer in de massasprint, maar dat was telkens toen Merlier er niet was. In de eerste etappe miste Merlier de eerste waaier en kon hij niet sprinten voor de ritzege en de gele trui.

Minder massasprints voor Merlier in de Tour?

De twee kansen die Merlier kreeg, maakte hij dus wel af. In een zuivere massasprint is Merlier voor Jan Bakelants dan ook de snelste man van het peloton. Vraag is alleen of hij de komende jaren veel kansen zal krijgen in de Tour.

"Ik vrees dat het er niet goed voor hem uitziet de komende jaren, en ook niet voor zijn collega’s", zegt Bakelants bij HLN. Tijdens de vlakke etappes wilde bijna geen enkele ploeg in de vroege vlucht zitten, tot onvrede van parcoursbouwer Thierry Gouvenou.

"Als de renners het zo aanpakken, zullen we het aantal sprintersetappes moeten beperken", waarschuwde Gouvenou al. Dit jaar waren er vijf massasprints in de Tour, worden er dat in de toekomst nog minder?